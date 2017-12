Kreis Biberach 15-Jähriger fährt Papas Auto gegen den Baum

Von red/dpa 26. Dezember 2017 - 20:22 Uhr

Einen schweren Unfall meldet die Polizei aus dem Kreis Biberach (Symbolbild). Foto: dpa

Bei einem schweren Unfall im Kreis Biberach sind zwei Jugendliche verletzt worden. Ein 15-Jähriger hatte sich das Auto seines Vaters „ausgeliehen“.

Ulm - Ein 15-Jähriger hat bei einer Spritztour Papas Auto kaputtgefahren. Er war am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages zwischen Biberach nach Ringschnait unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Der Wagen streifte einen Baum und blieb an einem anderen Baum stehen. Der Sohn rief seinen Vater danach an. Dieser brachte den verletzten Sohn und den schwer verletzten 17-Jährigen Beifahrer selbst ins Krankenhaus.

Es stellte sich heraus, dass beide Jugendliche keinen Gurt angelegt hatten. Den Autoschlüssel hatte der 15-Jährige aus der Tasche des Vaters genommen. Der Schaden am Auto wird auf 4000 Euro geschätzt - fahrbereit war es nicht mehr.