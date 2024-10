1 Für den 70-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

In Frankenthal fährt ein Auto gegen eine Hauswand. Der Fahrer stirbt am Unfallort, zwei Insassinnen werden schwer verletzt. Was ist bislang bekannt?











Ein 70-Jähriger ist bei einem Autounfall in Frankenthal (Landkreis Bautzen) gestorben. Der Mann verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen - vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, wie die Polizei mitteilte. Demnach krachte das Auto gegen eine Hauswand. Der 70-Jährige starb noch am Unfallort.