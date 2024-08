1 Das Faultier wurde 54 Jahre alt. (Archivbild) Foto: dpa/--

Zweifinger-Faultier Jan war im Regenwaldhaus des Krefelder Zoos ein kleiner Star. Nun starb das „Rekord-Faultier“.











Mit 54 Jahren ist das älteste Zoofaultier der Welt im Zoo in Krefeld gestorben. Das Zweifinger-Faultier namens Jan starb vergangene Woche im Regenwaldhaus an Altersschwäche, wie der Zoo mitteilte. Das 1969 in der freien Wildbahn geborene Tier habe seit 38 Jahren im Krefelder Zoo gelebt. Zuvor wohnte Jan bis 1986 im Tierpark Hagenbeck in Hamburg.