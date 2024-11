Krebsvorsorge: Diese regelmäßigen Check-ups sind wichtig

1 Regelmäßige Screenings sind wichtig für eine frühzeitige Erkennung von Krebs. Foto: Panuwat Dangsungnoen

Schauspieler James Van Der Beek hat Darmkrebs. Eine Diagnose, bei der - wie bei den meisten Krebserkrankungen - eine frühzeitige Erkennung entscheidend ist. Diese regelmäßigen Check-ups sind daher besonders wichtig.











"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (47) hat bekannt gegeben, dass er Darmkrebs hat. Der Schauspieler unterziehe sich bereits einer Behandlung, erklärte er dem "People"-Magazin. Die Heilungschancen sind bei dieser Krebserkrankung vor allem vom Tumorstadium abhängig. Laut Statistiken können 86 bis 97 Prozent der Betroffenen in Stadium I nach einer Behandlung langfristig geheilt werden, in Stadium II sinken die Heilungschancen auf 70 bis 85 Prozent und in Stadium III auf 50 bis 80 Prozent. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Erkennung - das gilt für alle Krebserkrankungen. Damit man eine Krebserkrankung frühzeitig erkennen und richtig behandeln kann, sind regelmäßige Check-ups und Screenings wichtig - ein Überblick.