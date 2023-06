1 Knapp 60 000 Männer erkranken in Deutschland pro Jahr an Prostatakrebs. Haben sich Metastasen gebildet, ist der Krebs bislang unheilbar Foto: picture alliance / dpa/Axel Heimken

Knapp 60 000 Männer erkranken in Deutschland pro Jahr an Prostatakrebs. Haben sich Metastasen gebildet, ist der Krebs bislang unheilbar. Am Uniklinikum Tübingen ist nun eine vielversprechende Klinische Studie gestartet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tübingen - Wenn Helmut Salih erklären will, warum er an den Erfolg seiner Forschung glaubt, spricht er über seinen Patienten X: Ein 63-jähriger Mann, dem vor zehn Jahren gesagt wurde, er sei an Prostatakrebs erkrankt. Die Vorsteherdrüse wurde entfernt. Nach einer ersten scheinbar erfolgreichen Behandlung stiegen seine PSA-Werte an. Mediziner nutzen das prostataspezifische Antigen zur Verlaufskontrolle von Prostatakrebs. Dies zeigte: Der Tumor hatte gestreut, überall im Körper haben sich Metastasen festgesetzt. In diesem Stadium ist der Prostatakrebs nicht mehr heilbar.