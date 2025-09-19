Krebsprävention in Ludwigsburg: Drei Mal dem Krebs begegnet – Doch die Lebensfreude nicht verloren

Der Krebs hat das Leben von Gertrud Baumeister bestimmt, aber niemals dominiert. Das liegt auch daran, weil sie das Thema Vorsorge stets ernst genommen hat.
Gertrud Baumeister sieht sich selbst als „Gassenkind“. War sie immer schon. Eine, die raus möchte, die es nicht in den eigenen vier Wänden hält. Früher war sie viel auf Reisen, besuchte die exotischsten Orte, von Papua-Neuguinea bis zur russischen Halbinsel Kamtschatka. Sonnenschutz? Das habe damals keine große Rolle gespielt. Und obwohl sich das nun rächt, würde sie es genauso wieder tun – allerdings mit Sonnenschutz.