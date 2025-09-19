Krebsprävention in Ludwigsburg: Drei Mal dem Krebs begegnet – Doch die Lebensfreude nicht verloren

Der Krebs hat das Leben von Gertrud Baumeister bestimmt, aber niemals dominiert. Das liegt auch daran, weil sie das Thema Vorsorge stets ernst genommen hat.

Gertrud Baumeister sieht sich selbst als „Gassenkind“. War sie immer schon. Eine, die raus möchte, die es nicht in den eigenen vier Wänden hält. Früher war sie viel auf Reisen, besuchte die exotischsten Orte, von Papua-Neuguinea bis zur russischen Halbinsel Kamtschatka. Sonnenschutz? Das habe damals keine große Rolle gespielt. Und obwohl sich das nun rächt, würde sie es genauso wieder tun – allerdings mit Sonnenschutz.

Vor gut einem Monat wurde bei Baumeister Hautkrebs unterhalb ihres rechten Auges festgestellt. „Ich kann nichts bereuen, weil es nichts ändert. Das war mein Leben und es war schön“, sagt die 75-Jährige aus Markgröningen. Ihre Gelassenheit hat einen Grund: Schon dreimal hat der Krebs ihr Leben erschüttert. Teilweise ging es glimpflich aus, einmal hat der Krebs ihr aber auch schon das Liebste genommen.

Nach der Krebsdiagnose verhielt sich Baumeister wie zuvor

Baumeister war 44 Jahre alt, als ihr das erste Mal Krebs diagnostiziert wurde: Eine Frauenärztin hatte bei ihr Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Drei Wochen später erfolgte bereits die OP, danach war sie geheilt. Ihr Umgang mit der Diagnose war damals recht pragmatisch. „Es war klar: Da ist was, das muss sofort behoben werden. Ich habe mich einfach sachlich damit auseinandergesetzt, dadurch konnte ich es ganz gut bewältigen.“

Ihr Umfeld war da schon schockierter. „Jeder, der es gehört hat, hat es als furchtbar angesehen“, erzählt Baumeister. Doch sie verhielt sich einfach genauso wie vorher. Das führte dazu, dass sie dann auch nicht anders behandelt wurde. „Es ist wichtig, dass man nach außen einfach sagt: Ich bin noch immer dieselbe Person.“

Noch immer gehen zu wenige zur Vorsorgeuntersuchung

Warum ihre erste Krebserkrankung so glimpflich ablief, liegt auch daran, dass sie frühzeitig erkannt wurde. Deshalb sei es absolut wichtig, dass man zur Vorsorge geht, meint Baumeister. „Ich war von Anfang an regelmäßig bei der Frauenärztin. Ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt. Das sind so Dinge, die einfach sein müssen.“ Doch das sieht in Deutschland nicht jeder so.

Noch immer ist Krebs in der Bundesrepublik die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jeder Zweite erkrankt einmal in seinem Leben daran. Trotzdem vernachlässigen viele das Thema Vorsorge. Eine repräsentative Online-Umfrage der AOK aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass nur 56 Prozent der Befragten regelmäßig zu Krebsvorsorgeuntersuchungen gehen. Auch deshalb versucht das Landratsamt Ludwigsburg derzeit, im Rahmen der „Krebspräventionswochen“ auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen.

Baumeisters Mann starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Doch nicht immer kann Krebsprävention Leben retten. Baumeisters Mann starb im Alter von 60 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aus dem Nichts erhielt er eines Tages die Krebsdiagnose. Da halfen auch die Vorsorgeuntersuchungen nichts, denn Bauchspeicheldrüsenkrebs ließ sich damals per Früherkennung kaum feststellen.

Dass es für ihren Mann keine Heilungschancen geben würde, traute sich der behandelnde Arzt Gertrud Baumeister persönlich gar nicht zu sagen – obwohl sie täglich im Krankenhaus war. Erst am Telefon erfuhr sie davon. Ihr Mann probierte alles, verschiedenste Chemotherapien, Blutwäsche, doch es nützte nichts. Fünfeinhalb Monate nach der Diagnose war er tot.

Die Not machte sie zur Pionierin im Home-Office

Die Zeit davor war für Gertrud Baumeister „furchtbar“. Sie übernachtete bei ihrem Ehemann im Krankenhaus, zuerst in der Filderklinik, dann in München und Burghausen an der Grenze zu Österreich. Währenddessen arbeitete sie weiterhin in Vollzeit. Baumeister war ihr Leben lang im Ludwigsburger Landratsamt tätig, zuletzt als Gleichstellungsbeauftragte.

Um bei ihrem schwerkranken Mann zu sein und zugleich ihrem Beruf nachgehen zu können, arbeitete Baumeister im Krankenhaus – in einer Zeit, in der Remote-Work und Home-Office noch Fremdworte waren. Für Meetings verließ sie das Krankenzimmer, ansonsten saß sie mit dem Diensthandy bei ihrem Mann. Bis dieser eines Tages ging und sie allein war.

Aus der aktuellen Situation will Baumeister das Beste machen

Ihre dritte Begegnung mit dem Krebs – die neuerliche Hautkrebsdiagnose – wurde bei Gertrud Baumeister ebenfalls während einer Vorsorgeuntersuchung festgestellt. Zwei Operationen hat sie bereits hinter sich, eine dritte steht noch aus. Auch jetzt setzt sie sich damit auseinander, was sie gegen den Hautkrebs machen kann, wie sie sich zu verhalten hat. Aber das fällt ihr noch schwer, denn eigentlich sollte sie die Sonne meiden. Ein Leben ohne Sonne? Kaum vorstellbar für sie.

Baumeister ist ihr ganzes Leben lang „Gassenkind“ geblieben. Um weiterhin in den Garten gehen zu können, hat sie sich extra einen neuen Hut gekauft. Trotz all der Schicksalsschläge hat sie ihre Lebensfreude nicht verloren. Es bringe ja schließlich nichts, den Kopf hängen zu lassen. „Ich sitze nicht in der Ecke und überlege, was passieren kann. Aus jeder Situation kann man das Beste machen.“