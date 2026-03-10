Krebskrankes Kind aus Schwaikheim: Nach Hirntumor hilft Emily Robotertherapie – doch „Krankenkasse zahlt nicht“

Emily ist vier Jahre, als die Welt ihrer Eltern zusammenbricht. Sechs Jahre später kämpft das Mädchen immer noch mit den Folgen eines Hirntumors. Hoffnung macht ein spezielles Training.
Während ihre Eltern mit einem Kaffee am Tisch sitzen und diesen Dienstag mal ein bisschen langsamer angehen lassen, ist ihre Tochter Emily in der Schule. Das zehnjährige Mädchen geht aktuell in die vierte Klasse und wird nach den Sommerferien an der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule starten. Sie hätte auch auf ein Gymnasium wechseln können – die Empfehlung ist längst ins Haus geflattert – doch sie hat sich mit Mama und Papa dann doch auf die Gemeinschaftsschule am Wohnort in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) geeinigt. So weit nichts besonders, im Fall von Emily aber schon.