Krebskranker König Charles: Prinz Harry ist in London angekommen

1 Prinz Harry, hier im vergangenen Sommer in London, steht seinem Vater, König Charles III., zur Seite. Foto: imago/i Images

Prinz Harry ist aus Kalifornien an die Seite seines krebskranken Vaters, König Charles III., gereist. Laut britischen Medien landete der Linienflug des Ehemanns von Herzogin Meghan in den Mittagsstunden in London.











Prinz Harry (39), der jüngere Sohn von König Charles III. (75), ist an die Seite seines krebskranken Vaters geeilt. Wie der britische "Daily Mirror" berichtet, soll der Ehemann von Herzogin Meghan (42) in den Mittagsstunden in London angekommen sein. Prinz Harrys Ehefrau Meghan (42) und seine Kinder Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) sollen im heimischen Montecito in Kalifornien verblieben sein.