Krebskranke Patrice Aminati: Das ist ihr Wunsch für ihren letzten Tag

Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati hat in einem Interview über ihre Familie und über den bescheidenen Wunsch für ihren letzten Tag gesprochen.
Patrice Aminati (30) hat einmal mehr einen Einblick in ihr Seelenleben gegeben. 2023 hatte sie bekannt gemacht, dass sie schwarzen Hautkrebs mit Metastasen in der Lunge hat. Seither teilt die Mutter einer Tochter regelmäßig gesundheitliche und private Updates. Anfang vergangenen Oktober hatte Aminati ihren rund 233.000 Instagram-Followern mitgeteilt, dass sie ihre letzte Bestrahlung abgeschlossen hat. Die studierte Psychologin wird nun nur noch palliativ behandelt. Im Dezember 2025 gab die 30-Jährige zudem nach sechs Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe die Trennung von Ehemann Daniel Aminati (52) bekannt. 2022 waren die beiden Eltern geworden.