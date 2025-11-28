Krebskranke Delani: Neue Hoffnung für Tochter von Dennis Diekmeier

Nach Rückschlägen bei der Behandlung gibt es erstmals positive Nachrichten für Delani Diekmeier. Eine neue Therapie in Würzburg bringt der Familie neue Zuversicht.
Für die an Krebs erkrankte Tochter von Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier gibt es neue Hoffnung. Delanis Therapieversuch sei angeschlagen, schrieb Diekmeiers Ehefrau Dana auf Instagram. Demnach werde die 14-Jährige Mitte Dezember in Würzburg stationär aufgenommen und behandelt. „Die Chancen standen mal wieder nicht gut, aber Delani ist und bleibt ein Wunder und endlich gab es mal gute Nachrichten“, schrieb Dana Diekmeier. „Heute ist der beste Tag in diesem Jahr.“