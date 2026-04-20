Nach der Häufung von Krebsfällen bei Mitarbeitern der PH-Mensa vertrauen Oberbürgermeister, Rektoren und Studentenschaft den angeordneten Maßnahmen – Forderungen stellt niemand.
Während sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mensa der PH Ludwigsburg wegen erhöhter PCB-Werte und einer Häufung von Krebsfällen immer noch um ihre Gesundheit sorgen, vertrauen andere den vom Finanzministerium und Studierendenwerk angeordneten Vorsorgemaßnahmen. Diese umfassen die Schließung eines betroffenen Büros sowie verstärktes Lüften und Reinigen. Zudem dürfen die ebenfalls betroffenen Umkleiden nur noch kurzzeitig betreten werden.