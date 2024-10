Krebsbehandlung: König Charles legt eine Pause ein

König Charles III. (75) wird seine Krebsbehandlung während seiner Reise nach Australien und Samoa angeblich unterbrechen. Das berichtet die britische "Daily Mail". Dem Bericht zufolge haben die Ärzte des Monarchen grünes Licht für die Pause gegeben. Der 75-Jährige wird ab dem 18. Oktober Sydney und Canberra besuchen, anschließend reist Charles weiter nach Samoa im Südpazifik, wo er an einem Treffen der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen wird.

Charles wird auf der Reise, die bis zum 26. Oktober geplant ist, von seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), begleitet. Die beiden haben dem Bericht zufolge ein volles Programm mit bis zu zehn Terminen pro Tag und nur einen einzigen Ruhetag. Insider erklärten der "Daily Mail" allerdings, dass das Programm des royalen Paares in enger Absprache mit den Ärzten des Königs organisiert wurde. Die Termine wurden demnach so organisiert, "dass seine weitere Genesung Vorrang hat".

Laut dem Bericht wird der König seine laufende Krebsbehandlung bis zu seinem Abflug fortsetzen, bevor es zu der kurzen Unterbrechung während seiner Auslandsreise kommt. Charles werde seine Behandlung weiterführen, sobald er nach Großbritannien zurückkehrt, heißt es weiter.

Bei dem Monarchen wurde Anfang des Jahres nach einer Prostataoperation eine nicht näher bezeichnete Form der Krankheit diagnostiziert. Er wird seitdem angeblich wöchentlich behandelt. Die "Daily Mail" schreibt, die Tatsache, dass der König zwischen den Behandlungen auf eine elftägige Reise geht, sei "nicht nur eine gute Nachricht für seine Gesundheit, sondern unterstreicht auch das Engagement, das er seit der Diagnose an den Tag gelegt hat".

Im Februar hatte der Palast bekannt gegeben, dass Charles an Krebs erkrankt ist und sich zunächst zurückzieht. Der Souverän arbeitete weiter hinter den Kulissen und nahm bereits im April seine Arbeit in der Öffentlichkeit wieder auf. Der nun anstehende Trip wird die erste große Reise für den König dieses Jahr. Seit seiner Diagnose war er nur kurz in Frankreich, zu den D-Day-Gedenkfeiern im Juni.