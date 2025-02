Krebs ist in Remission: Prinzessin Kate soll an Feierlichkeiten zu Weltkriegsende teilnehmen

1 Prinzessin Kate bei einem öffentlichen Auftritt Anfang des Monats. Foto: imago images/Spotlight Royal / James Whatling

Die im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte Prinzessin Kate kehrt auch weiter vermehrt in die Öffentlichkeit zurück. So soll die Ehefrau von Prinz William im Mai an den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in London teilnehmen.











Am 8. Mai dieses Jahres wird ganz Großbritannien den Victory in Europe Day feiern - das 80. Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs. An dem besonderen Ereignis werden zentrale Mitglieder der royalen Familie teilnehmen, darunter auch die im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte Prinzessin Kate (43). Das berichtet der britische "The Mirror". Gemeinsam mit Ehefrau Prinz William (42) soll Kate an den Feierlichkeiten teilnehmen und somit ihre graduelle Rückkehr zu royalen Verpflichtungen fortsetzen.