Kreativzentrum in Stuttgart-Feuerbach Das IW8 steht in den Startlöchern

Von Torsten Ströbele 22. April 2018 - 22:00 Uhr

Im Kreativzentrum an der Siemensstraße sollen im Juli die Veranstaltungshallen eröffnet werden.





10 Bilder ansehen

Stuttgart-Feuerbach - In Feuerbach und im Stuttgarter Rathaus hat man wohl schon nicht mehr damit gerechnet. Aber in wenigen Wochen wird das Kreativzentrum Im Werk 8 (IW8) Stuttgart seine drei Veranstaltungshallen beziehungsweise Säle endlich eröffnen können. „Im Juli sind wir soweit“, sagt Sevil Özlük, die sich mit ihrer Agentur für Strategie, Beratung und Kommunikation dem IW8 widmet. Dass sich dieser Termin noch einmal verschiebt, glaubt sie nicht, aber nach all den Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren mit diesem Projekt gesammelt hat, ist sie mit Prognosen vorsichtig geworden.

Mehr zum Thema

Im August 2013 hatten Halil Selvi und Halil Aydin das ehemalige Werk 8 an der Siemensstraße vom Automobilzulieferer, der Firma Behr, gekauft, das zuvor schon rund drei Jahre brach lag. Etwa sieben Monate später stimmten die Stadträte mit großer Mehrheit einer Sondergenehmigung für das IW8 zu, damit das Grundstück mitten im Gewerbegebiet Feuerbach-Ost kulturell genutzt werden darf. Nach dem offiziellen Startschuss für das Projekt im Mai 2014 hat es ein weiteres Jahr gedauert, bis die Baugenehmigung erteilt wurde. Allerdings mussten bis zum offiziellen Baustart noch weitere Auflagen erfüllt werden. „Das hat auch noch einmal viel Zeit benötigt“, sagt Sevil Özlük.

Im März 2016 rückten schließlich auf dem rund 13 600 Quadratmeter großen Areal die Handwerker an. Damals war ein Ende der Baumaßnahme noch nicht in Sicht. Das hat sich jetzt geändert. „Die Statik in all diesen Hallen nachzuweisen und alle Auflagen zu erfüllen, war kein leichtes Unterfangen. Vor allem beim neu erteilten Brandschutz auf dem Areal waren erhebliche Anstrengungen zu unternehmen“, sagt Sevil Özlük. „Sicherlich war es schwieriger, im Bestand zu sanieren, als neu zu bauen.“ Schnee von gestern. Der Blick richtet sich nach vorn.

Nach fünf Jahren harter Arbeit hat es IW8-Geschäftsführer Halil Selvi bald geschafft

Der rund 1000 Quadratmeter große Theater- und Probesaal ist so gut wie fertig. Platz ist dort für bis zu 500 Gäste. „Wir werden hier Theateraufführungen haben, Messen, Firmenpräsentationen und Konzerte. Anfragen gibt es sehr viele“, betont Özlük.

Ähnlich sieht es im Atrium und in der zweiten Probehalle (Performancesaal) nebenan aus. Ausstellungen und Messen sollen in den etwa 1300 und 1000 Quadratmeter großen Sälen stattfinden. „Wir haben die Möglichkeit, alle Arten von Veranstaltungen hier durchzuführen“, sagt Sevil Özlük. „Der Lärm und die Arbeitszeiten spielen keine Rolle bei uns. Die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist hervorragend und für ausreichend Parkplätze ist gesorgt.“

Weiterhin vermietet sind zum größten Teil die Werkstätten und Büros auf dem Gelände – auch Martin Langlinderer ist mit seiner offenen Werkstatt Hobbyhimmel mit dabei. Sieben Tage die Woche stellt er Werkzeuge, Maschinen und Know-how zur Verfügung, um mit Fahrrädern, Holz und Metall sowie in den Bereichen Elektro und Textil zu arbeiten.

Nach fünf Jahren harter Arbeit hat es Investor und IW8-Geschäftsführer Halil Selvi bald geschafft, seine Ziele vor Ort umzusetzen: „Mit dem IW8 möchte ich Feuerbach und Stuttgart etwas zurückgeben, nachdem ich hier die Chance bekommen habe, mir eine Existenz aufzubauen“, betont der Bäckereibesitzer. „Das IW8 Stuttgart soll ein Ort werden, an dem es egal ist, woher du kommst, was du hast, wie alt du bist oder wie du aussiehst. Wichtig ist, dass du es ehrlich meinst und deine Vorurteile spätestens an der Pforte abgibst.“