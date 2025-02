Kreativgeschäft mit Kunsthandwerk: Zwei Hemminger verkaufen schöne Dinge

1 Im Meins! in Hemmingen verkaufen Katrin und Diego Meier eigene sowie Produkte von Kunsthandwerkern. Foto: Simon Granville

Sie haben es gewagt und einen Laden geöffnet: Katrin und Diego Meier setzen im „Meins!“ in der ehemaligen Postfiliale auf ein spezielles Konzept.











Manchmal fügen sich die Dinge einfach so. Katrin und Diego Meier hatten ihre Arbeitsräume lange in der Brennereistraße in Hemmingen. Dann zeichnete sich ab, dass ihre Zeit dort abläuft: Mittlerweile hat der Landkreis Ludwigsburg das Gebäude für die vorläufige Unterbringung von bis zu 70 Geflüchteten gekauft. Und die Meiers? Die haben die Gunst der Stunde genutzt, nachdem sie erfahren hatten, dass die Postfiliale in der Heimerdinger Straße in die Seestraße zieht – um ihr Geschäft, das bisher online lief, auch vor Ort zu betreiben.