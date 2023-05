Jasmin Pfisterer aus Remseck (Kreis Ludwigsburg) bastelt und näht für ihr Leben gern. Ihre Kreationen verkauft sie an sieben Tagen die Woche in der Hofeinfahrt.

Das mit der Deko ist ja so eine Sache. Manche mögen’s, manche mögen’s nicht. Jasmin Pfisterer aus Aldingen mag’s – und ihr Deko- und Geschenkhäusle auf dem Hof ihres Hauses in der Memelstraße 9 lässt die Herzen von Liebhabern schöner Dinge höher schlagen. Das Besondere an Jasmin Pfisterers Angebot: Das Häusle ist sieben Tage die Woche geöffnet. Jeweils von 9 bis 20 Uhr kann man sich etwas Hübsches aussuchen, den Preis dafür ins Kässle werfen oder per PayPal bezahlen und fertig.

Das hat geschenketechnisch schon so manchem den Hintern gerettet. Einem jungen Mann etwa, der spät am Valentinstag am Häusle noch eine Kleinigkeit für seine Liebste einkaufte. Oder dem einen oder anderen, der für den Sonntagsbesuch noch ein spontanes Mitbringsel suchte.

Lesen Sie auch

„Ich fand das toll, sowas wollte ich auch machen“

Das Deko- und Geschenkhäusle gibt es seit einem knappen Jahr. Die Idee, es zu bauen, entstand bereits während Corona. Jasmin Pfisterers Bastelleidenschaft nahm ihre Anfänge vor zehn Jahren. Die Tischkärtchen bei der Hochzeit einer Freundin waren so liebevoll genäht – „ich fand das toll, sowas wollte ich auch machen“, erzählt die 45-Jährige. Allerdings: Wirklich nähen konnte sie nicht, auch wenn sie schon als Kind bei ihrer Großtante, einer Schneiderin, auf dem Schoß saß, wenn diese an der Nähmaschine arbeitete. Aber der Funke schien doch übergesprungen zu sein: Jasmin Pfisterer kaufte sich eine Nähmaschine und startete.

Inzwischen sieht es so aus, als gäbe es nichts, was sie noch nicht genäht hat: Leseknochen, Kosmetiktäschle, Utensilos, Schlüsselbänder, Schultüten, Rechenmäusle, Heft-Hüllen, und, und, und . . . Vieles davon ist mit Texten oder Namen versehen, wobei Letzteres dann nicht im Häusle verkauft, sondern auf Zuruf produziert wird: personalisierte Aufbewahrungs-Körbchen, Stifterollen, Wickeltaschen und so weiter. Die gelernte Bankerin appliziert die Buchstaben, das heißt, sie schneidet sie von Hand aus und näht sie dann auf.

Immer wieder probiert die Aldingerin Neues aus. Das Plotten zum Beispiel. Damit kann sie auf Kerzen, T-Shirts, Keramikdosen, Kissen, Schieferplatten oder Übertöpfe Schriften oder Grafiken aufpressen. Und auch Raysin, eine weiße Gießmasse, gehört zu ihren Materialien. Daraus formt sie Herzstecker, Anhänger, Reagenzglas-Vasen, Untersetzer, Schutzengel oder kleine Gugelhupfis, die als Kerzenständer dienen.

All diese kleinen Geschenkideen – das Sortiment wird jahreszeitlich angepasst – finden sich in Jasmin Pfisterers Deko- und Geschenkhäusle. Dass es am Ende einer Sackgasse steht, tut dem Zulauf keinen merklichen Abbruch. Reich wird sie damit nicht, sagt Jasmin Pfisterer, aber es kommt ein bisschen was zusammen. „Und es macht Spaß.“

„Trau dich, öffne mich“, steht außen an der Tür des von einem Freund gezimmerten Häusles. Wer sich traut, hat freien Blick auf alle Deko- und Geschenkideen. Dass was wegkommt, ohne dass gezahlt wird, sei zwar schon mal vorgekommen, aber in der Regel seien die Leute ehrlich. Eine nette Begebenheit in dem Zusammenhang gab es vor einigen Monaten: Eines Tages merkte Jasmin Pfisterer, dass ein Teil fehlte, aber kein Geld im Kässle war. „Schade“, dachte sie sich, „aber dann ist es jetzt eben passiert.“ Einige Tage später war der entsprechende Betrag da, ohne dass eines ihrer Produkte fehlte. „Also hatte derjenige vielleicht einfach gerade kein Geld dabei und hat es nachgereicht.“

Das Deko- und Geschenkhäusle von Jasmin Pfisterer steht im Memelweg 9 im Remsecker Stadtteil Aldingen und hat von Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Erreichbar ist Jasmin Pfisterer über jassypfi@gmx.de.