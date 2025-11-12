Kreative Werkstatt in Schorndorf: Kunstmarkt in neuen Räumen der Remstal Werkstätten lädt zum Entdecken ein

Die Kreative Werkstatt der Remstal Werkstätten lädt am Wochenende, 15. und 16. November, in ihre neuen Räume in Schorndorf. Für Besucher gibt’s Kunst und andere originelle Produkte.
Nach dem Umzug von Waiblingen nach Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) öffnet das Atelier am kommenden Wochenende erstmals seine Türen am neuen Standort an der Gottlob-Bauknecht-Straße 3. In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher die Werkstatträume kennenlernen, das besondere Atelierflair erleben, Kunstwerke bestaunen und das vielfältige Angebot in aller Ruhe kennenlernen.