Kreative Werkstatt in Schorndorf: Kunstmarkt in neuen Räumen der Remstal Werkstätten lädt zum Entdecken ein

Die Kreative Werkstatt der Remstal Werkstätten lädt am Wochenende, 15. und 16. November, in ihre neuen Räume in Schorndorf. Für Besucher gibt’s Kunst und andere originelle Produkte.

Nach dem Umzug von Waiblingen nach Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) öffnet das Atelier am kommenden Wochenende erstmals seine Türen am neuen Standort an der Gottlob-Bauknecht-Straße 3. In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher die Werkstatträume kennenlernen, das besondere Atelierflair erleben, Kunstwerke bestaunen und das vielfältige Angebot in aller Ruhe kennenlernen.

Neben großformatigen Originalen, Kunstdrucken, Weihnachtskarten und Kleinplastiken präsentiert die Kreative Werkstatt auch den neuen Jahreskalender 2026 mit dem Titel „Unsere Welt ist schön“.

Ort der Begegnung und Entdeckung

In den neuen Atelierräumen erwartet die Gäste ein breites Angebot an Originalen und Druckwerken der Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Zudem können handgefertigte Produkte aus der Handweberei, Kerzenwerkstatt und Töpferei der Remstal Werkstätten erworben werden, die im neuen Verkaufsbereich präsentiert werden.

„In unseren Atelierräumen zeigen wir in einer schönen Atmosphäre eine große Auswahl an Werken unserer über 30 Künstlerinnen und Künstler aus den vergangenen Jahrzehnten“, sagt Andrea Ebner vom Team der Kreativen Werkstatt. „Darüber hinaus haben wir vielfältige Kunst-Geschenkpapiere, neue Weihnachts- und Glückwunschkarten und unseren neuen Kunstkalender 2026 im Angebot.“

Auch Astrid Schneier freut sich auf das Wochenende: „Wir sind froh, den Kunstmarkt in den neuen Räumlichkeiten veranstalten zu können und hoffen, neben unserer Stammkundschaft aus Waiblingen auch viele neue Interessierte aus Schorndorf und Umgebung begrüßen zu können.“

Ausstellung und Kunstboulevard

Neben Einblicken in künstlerische Mappen können sich die Besucherinnen und Besucher auf einen Kunstboulevard freuen – mit einer Ausstellung im bildnerischen Bereich und einer Reihe von „Denkmälern“ des Künstlers Martin Koch. Auch die Produkte des Labels „meinwerk“ aus Töpferei, Handweberei und Kerzenwerkstatt stehen zum Verkauf.

Kalender 2026: „Unsere Welt ist schön“

Unter dem Motto „Unsere Welt ist schön“ haben die Künstlerinnen und Künstler der Werkstatt den neuen Jahreskalender gestaltet. Die 13 Motive auf den Monatsblättern zeigen in fantasievollen, farbenfrohen und detailreichen Bildern, wie schön die Welt sein kann. Wie in den Vorjahren entstand der Kalender in Kooperation mit der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck, die das Projekt seit vielen Jahren unterstützt.

Ort und Termine: