Sydney Sweeney stand für einen Gastauftritt in der Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" vor der Kamera. Zum großen Auftritt auf der Leinwand kommt es jedoch nicht: Ihre rund dreiminütige Szene hat es nicht in die finale Schnittfassung geschafft.
Sydney Sweeney (28) wird in der mit Spannung erwarteten Modekomödien-Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" doch nicht zu sehen sein. Wie das US-Magazin "Entertainment Weekly" berichtet, ist die Szene der "Euphoria"-Darstellerin in der Endfassung des Films nicht mehr enthalten. In Deutschland startet die Fortsetzung am 30. April in den Kinos.