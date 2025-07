Kreative Differenzen: Österreichische Band Granada gibt ihren Abschied bekannt

Die Band Granada aus Graz verabschiedet sich. "Nach zehn intensiven, lauten, leisen, wilden und wunderbaren Jahren haben wir beschlossen, unsere gemeinsame Zeit als Band zu beenden", heißt es in einem Statement, das die Musiker an diesem Montag veröffentlicht haben. Die Band um Thomas Petritsch blickt auf "hunderte Konzerte, vier Alben, zig Städte, zahlreiche Bühnen und unzählige Erinnerungen" zurück. Für die Erfahrungen seien sie "zutiefst dankbar".

Am Ende seien es vor allem kreative Differenzen, die dazu geführt hätten, "dass wir keinen gemeinsamen Weg mehr für die Zukunft gesehen haben", erklärt die 2015 gegründete Band weiter und versichert den Fans zugleich: "Wir gehen im Guten auseinander. Mit Respekt füreinander und für das, was wir gemeinsam geschaffen haben." Ein Lebensabschnitt gehe für die Mitglieder nun zu Ende. "Danke an alle, die uns begleitet haben. Auf, vor und hinter der Bühne. Ihr wart das Herzstück von all dem."

Bühnenabschied in der Heimatstadt

Für einen gebührenden Abschied hat die Mundart-Band ein letztes Konzert in ihrer Heimatstadt Graz geplant. Am 11. Oktober 2025 sagen die Musiker dann "Baba" und werden noch einmal "mit voller Hingabe unsere Musik spielen".

Zuvor stehen weitere Konzerte an, die eigentlich nur das zehnjährige Jubiläum der Band feiern sollten und nun zur Abschiedstour werden. Die Shows finden am 16. August in Wien, am 29. August in Finkenstein, am 12. September in Graz und am 13. September in München statt.

Die Band feierte bereits mit ihrem Debütalbum "Granada" (2016) und Songs wie "Ottakring", "Wien wort auf di" oder "Eh ok" Erfolge. 2022 wurden sie bei der Amadeus-Verleihung in der Kategorie "Alternative" ausgezeichnet. 2024 veröffentlichte Granada ihr letztes Album, "1' 30''".