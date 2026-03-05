Rückschlag für das geplante "Ocean's"-Prequel: Regisseur Lee Isaac Chung verlässt das Projekt von Warner Bros. und dem Produktionsunternehmen von Hauptdarstellerin und Produzentin Margot Robbie. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.
Lee Isaac Chung (47) scheidet als Regisseur aus dem geplanten Prequel zur legendären "Ocean's"-Filmreihe aus. Das bestätigte ein Sprecher von Warner Bros. dem Branchenblatt "Deadline" und bezeichnete die Trennung als einvernehmlich - ausgelöst durch kreative Differenzen.