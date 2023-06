Krawallnacht in Stuttgart

1 Seit der Krawallnacht zeigt die Polizei deutlich mehr Präsenz am Wochenende. Nun gibt es Streit bei den weiteren Ermittlungen zu den Tatverdächtigen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Debatte um die vermeintliche Äußerung des Polizeipräsidenten Franz Lutz zeigt wieder einmal. Die Polizei ist viel zu oft ein Spielball der Politik. Das ist verheerend, meint der stellvertretende Lokalchef Kai Müller.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Nein, der Polizeipräsident Franz Lutz hat das Wort „Stammbaum“ – in welcher Form auch immer – in der Gemeinderatssitzung nicht gesagt. Wohl aber hat er gesagt, dass der Migrationshintergrund weiterer Tatverdächtiger überprüft wird. Bei einigen Stadträten hat dies die Alarmglocken klingeln lassen, und diese haben sofort die Chance genutzt, die Polizei in ein schlechtes Licht zu rücken.