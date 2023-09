Krawalle in Stuttgart bei Eritrea-Seminar

1 Am Wochenende war es in Stuttgart zu Ausschreitungen rund um das Eritrea-Treffen gekommen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Bei Ausschreitungen rund um das Eritrea-Treffen in Stuttgart sind am Samstag 31 Polizisten verletzt worden. Nun hat sich die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges zu den Vorfällen geäußert.











Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges will nach den Ausschreitungen rund um das Stuttgarter Eritrea-Treffen darauf dringen, dass Gewalttäter leichter in das ostafrikanische Land abgeschoben werden können. „Wer hier schwerste Straftaten begeht, darf sich nicht sicher sein, hier bleiben zu dürfen“, sagte die CDU-Politikerin in der Sendung SWR Aktuell.