Krautfest Leinfelden-Echterdingen: Der Kult um das Spitzkraut bleibt ein Besuchermagnet

Auch in seiner 47. Auflage hat das Krautfest in Leinfelden-Echterdingen nichts von seiner Faszination verloren.
Wenn auf den Fildern zum Krautfest eingeladen wird, lockt das vielfältige und umfangreiche Angebot regelmäßig rund 40.000 Besucher. Bereits zur offiziellen Eröffnung auf dem Neuen Markt in Leinfelden am Samstagmittag waren zahlreiche Gäste gekommen. „Es ist soweit“, leitete Michael Scholl vom Vorstand des Vereinsrings Leinfelden den offiziellen Fassanstich durch den Oberbürgermeister Otto Ruppaner ein. Unter den Augen der Württembergischen Bierkönigin Deborah Leutner I. reichte ein gezielter Schlag mit dem Holzhammer und der goldene Gerstensaft schoss aus dem Zapfhahn.