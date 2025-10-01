Krautfest Leinfelden-Echterdingen: Der Countdown läuft – kommen auch bekannte Gesichter zum Krautfest?

Der Countdown läuft: Der Termin des 47. Krautfests steht schon lange fest – 17. bis 19. Oktober. Und wie jedes Jahr ist der sogenannte Krautstart ein paar Wochen davor der Startschuss für den Countdown für das Großevent in Leinfelden-Echterdingen. Während man sich in der Vergangenheit bei den Landwirten auf den Feldern traf, war diesmal die Kantine des Immanuel-Kant-Gymnasiums der Schauplatz des Krautstarts. Die ersten geernteten Krautköpfe von den Feldern sind gleich verarbeitet worden zu einem leckeren Essen für die hungrige Meute an Schülern. Käsespätzle mit Kraut und Salat standen an diesem Tag auf der Speisekarte.

Oberbürgermeister Otto Ruppaner hat tatkräftig beim Kochen mitgeholfen und wird gleich bei der Ausgabe der Essen an die Schüler unterstützen. „Am meisten freue ich mich auf das bunte Treiben und die guten Gespräche beim Krautfest“, erzählt der OB. Dazu passt auch das Motto des Krautfests: „Gemeinsam genießen“ heißt es. Darum auch das gemeinsame Krautessen statt der Krauternte auf dem Feld. „Ein Krautbogen wird durch die ganze Stadt gespannt“, so beschreibt Ruppaner das Fest, das seit Jahren aus dem Eventkalender der Stadt nicht wegzudenken ist.

Bekannte Gesichter beim Krautfest? OB Ruppaner bleibt geheimnisvoll.

Bei welchen Programmpunkten er selbst mitmachen wird, das will der OB noch nicht verraten. „Aber bald ist ja Landtagswahl“, sagt er noch geheimnisvoll. „Vielleicht wird das eine oder andere bekannte Gesicht sich beim Krautfest blicken lassen.“

Leckere Krautspätzle für hungrige Schüler: Essensausgabe in der Mensa des IKG Foto: Markus Brändli

Ruppaner dankt außerdem dem großen Einsatz der teilnehmenden Vereine , die das Krautfest ausrichten, was ohne die Hilfe zahlloser Ehrenamtlicher nicht möglich wäre. Auf dem Programm stehen wieder viele spannende Aktionen, wie etwa das Krauthobeln, das Krautstemmen, das Krautkopfschmücken, Livemusik, Vorführungen von Vereinen sowie natürlich Kraut-Leckereien für den kleinen und großen Hunger.