Krautfest Leinfelden-Echterdingen: Der Countdown läuft – kommen auch bekannte Gesichter zum Krautfest?

Bald ist Krautfest in Leinfelden-Echterdingen – was muss man jetzt schon dazu wissen?
Der Countdown läuft: Der Termin des 47. Krautfests steht schon lange fest – 17. bis 19. Oktober. Und wie jedes Jahr ist der sogenannte Krautstart ein paar Wochen davor der Startschuss für den Countdown für das Großevent in Leinfelden-Echterdingen. Während man sich in der Vergangenheit bei den Landwirten auf den Feldern traf, war diesmal die Kantine des Immanuel-Kant-Gymnasiums der Schauplatz des Krautstarts. Die ersten geernteten Krautköpfe von den Feldern sind gleich verarbeitet worden zu einem leckeren Essen für die hungrige Meute an Schülern. Käsespätzle mit Kraut und Salat standen an diesem Tag auf der Speisekarte.