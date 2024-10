Am Wochenende ist Krautfest in Leinfelden-Echterdingen. Traditionell dreht sich alles ums Kraut – auch auf dem Teller. Welche gastronomischen Leckereien gibt es in diesem Jahr?

Krauthobeln, Krautstemmen, Krautabschmecken, Spitzkraut-Classics, Krautköpfe schmücken: Beim Krautfest dreht sich traditionell alles um die spitzen Haible – auch auf dem Teller. Wir geben eine Übersicht, wo und welche Leckereien in diesem Jahr auf die Krautfestbesucher warten.

Leinfelden Beim Krautfest ist das Leinfelder Haus bewirtet. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr Kaffee und süßen Kuchen sowie Zwiebelkuchen. Von 15 Uhr an – am Sonntag ab 11 Uhr – wird eine Schlachtplatte mit Sauerkraut serviert. Das Sauerkraut gibt es auch als vegetarische Variante, dazu gibt es Brot, Käsebrot oder auch Schmalzbrot.

Entlang der Bahnhofstraße warten viele weitere Stände mit Bewirtschaftung auf Besucher – auch abseits der Krautspezialitäten: Donuts, Spiralkartoffeln, Baumstriezel, italienische und mexikanische Leckereien und einiges mehr sind angekündigt.

Oberaichen Die Bürgergemeinschaft Oberaichen bewirtschaftet das Festzelt beim Backhäusle und bietet Krautspezialitäten, Deien und anderes an. Besonders ist diesmal ein vegetarischer Maultaschenburger im Laugenweckle mit Krautsalat.

Echterdingen Gyrospfännle und Gyrosweckle stehen in der Krautscheuer (Hauptstraße 56) auf der Krautfestkarte, neben den Klassikern wie die Wurst im Brötchen. Dazu gibt es verschiedenen Beilagen wie Krautschupfnudeln und Krautsalat. Letzterer ist selbst gemacht und vegan. Die Speisen aus der Krautscheuer werden in der Riesenpfanne und am Grill zubereitet, zu trinken gibt es am Bierwagen und an der Sektbar.

Die Jagdpächtergemeinschaft Echterdingen II ist ganz fokussiert auf Wildgerichte: Wildbratwürste und Wildererwürste mit Chili und Paprika im Brötchen gibt es am Stand auf Höhe der Maiergasse 7. Wildspezialitäten gibt es auch für zuhause zum Mitnehmen: Wildsalami, Rauchfleisch von Reh und Wildschwein. „Alle Wildprodukte werden von einem zertifizierten Metzgereibetrieb aus unserem eigenen Wildbret produziert“, sagt Jochen Schimpf von der Jagdpächtergemeinschaft.

Die Schmotzbiegel-Scheuer öffnet beim Krautfest wieder ihre Tore an der Waldhornstraße. Traditionelles Filderkraut steht hier auf der Karte, entweder bei der Schlachtplatte dabei, im Brötchen, oder zu Bratwurst oder Würzbraten.

Kraut-Burger gibt es beim CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) Echterdingen an der Maiergasse. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird die Projektstelle des Jugendreferenten beim CVJM finanziert und soll so der Jugendarbeit in Echterdingen zugute kommen, schreibt der CVJM auf seiner Internetseite. Bei den Landfrauen Leinfelden-Echterdingen gibt es die lange Tradition der original Echterdinger Deien, außerdem Kraut- und Zwiebelkuchen aus dem Holzbackofen. Die Landfrauen sind an der Backhausgasse 4 zu finden.

Das Kraut als Superfood

Vielleicht gibt es ja auch neue Krautkreationen an anderen Ständen zu finden, die bisher der Aufmerksamkeit der Redaktion entgangen sind? Fest steht auf jeden Fall, dass Kraut immer mal wieder als Superfood ausgerufen wird, wegen seiner vielen Vitamine und Mineralstoffe. Auf den Fildern weiß man das schon lange, wird hier doch schon seit Jahrhunderten Filderkraut angebaut und verzehrt. Das Filderspitzkraut ist übrigens auch als „Arche-Passagier“ der Slowfood-Bewegung Deutschland gelistet.

„Arche-Passagiere“ sind vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und Nutzpflanzenarten, die unter den heutigen landwirtschaftlichen Bedingungen nicht mithalten können oder – wie im Fall der Filderkrauts – eine regionale Spezialität darstellen. Dort befindet sich das Filderkraut in der Gesellschaft des Schwäbischen Dickkopf-Landweizens, der Bautzener Kastengurke oder der Schwarzblauen Frankenwälder Kartoffel.

Aber zurück zum Krautfest: Wer sich noch nicht entschieden hat, welche Stände er besuchen will, findet eine Übersicht mit Teilnehmern, Ständen und Veranstaltungen in der Krautfestzeitung. Diese kann man auf der Internetseite der Stadt unter www.leinfelden-echterdingen.de herunterladen.

Krautfest 2024 – was passiert in Leinfelden?

Freitag, 18. Oktober

Von 19 Uhr an spielt die Band Partyblues auf der Krautfestbühne. Die Vereine am Neuen Markt sorgen für die Bewirtung.

Samstag, 19. Oktober

Um 14 Uhr eröffnet OB Otto Ruppaner beim Fassanstich auf der Bühne am Neuen Markt das Krautfest. Um 15.45 Uhr gibt es dort „Klein gegen Groß – das lustige Krautfestspiel“, außerdem bietet der Tageselternverein an der Bahnhofstraße von 16 bis 18 Uhr einen Bobbycar-Parcours und Glitzertattoos an. Um 17.30 Uhr kann jeder Bartträger, der möchte, am Wettbewerb zum Krautfest-Bartträger-Champion teilnehmen (ebenfalls auf der Krautfestbühne). An der Echterdinger Straße gibt es ab 20 Uhr eine Rockparty mit Live-Band bei den Rockfreunden Leinfelden.

Sonntag, 20. Oktober

Die 19. Spitzkraut Classics starten um 12 Uhr. Bei der Korsofahrt rund um den Festbereich sind der frühere OB Roland Klenk und Ringer-Weltmeister Frank Stäbler vor Ort, rund 250 Teilnehmer werden erwartet, wenn Oldtimer, Motorräder, Sportwagen und mehr durch Leinfelden fahren. Um 13.30 Uhr ist der Krautstemm-Wettbewerb mit dem Bartclub Belle Moustache auf der Krautfestbühne. Um 17 Uhr können sich auch die Krautfestbesucher am Krautstemmen versuchen. Rund um den Neuen Markt bewirten Vereine und Initiativen.