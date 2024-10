Krautfest in Leinfelden-Echterdingen: Was ist los beim Krautfest 2024?

Von 18. bis 20. Oktober dreht sich – mehr als sonst üblich – in Leinfelden-Echterdingen alles ums Kraut. Was passiert auf der Festbühne? Welche Bands treten auf? Wann ist der Krauthobel-Wettbewerb? Wir geben einen Überblick.

Mit der Einstimmung auf das Krautfest geht es in Echterdingen schon am Freitag, 18. Oktober, los: Auf der Bühne beim Paulaner an der Burgstraße spielt um 18.30 Uhr John Noville mit Band, von 19 Uhr an ist die Gruppe „Safir the Band“ beim Rathaus zu erleben. Zur selben Zeit beginnt der Verein Echterdinger Tracht im Bürgersaal der Zehntscheuer (Maiergasse 5) seine Bewirtung mit Gin-Spezialitäten. Entlang der Maiergasse treten die Bands „Rent a Toast“ und „A cup of tea“ auf. Um 20 Uhr beginnt der „Dance Battle“ der Tanzschule Poppin’ Hood.

Samstag, 19. Oktober

Der Verein Echterdinger Tracht ist auch an den weiteren Tagen in der Zehntscheuer aktiv: Um 12 Uhr beginnt am Samstag die Bewirtung mit Krautgerichten, Kaffee und Kuchen. Auch am Sonntag bewirtet der Verein hier, diesmal ab 11 Uhr. Außerdem kann man schätzen, wie viel ein Krautkopf wiegt – der Gewinner wird am Sonntag um 17 Uhr im Bürgersaal bekannt gegeben. Auf 18 Uhr am Samstag ist der Auftritt der Gruppe „Die Weidachtaler“ im Bürgersaal angesetzt.

Auf der Krautfestbühne am Rathaus beginnt um 15 Uhr das Krautabschmecken. Dabei sind der Oberbürgermeister Otto Ruppaner, der Geschäftsführer des Krautfestvereins Dominique Weig und der Vorsitzende des Echterdinger Vereinsrings, Simon Kienzle. Dazu spielt der Musikverein Echterdingen. Um 15.45 Uhr tritt der Tanzjugend der Echterdinger Tracht auf, um 16.20 Uhr die Tanzschule Poppin’ Hood. Von 19 Uhr an spielt die Band „Groove Six“ bis Mitternacht.

Auf der Bühne Burgstraße/Paulaner tritt um 14 Uhr der Solokünstler „Fast Eddy“ auf, um 18.30 Uhr die Band „Friendly Elf“. Die Maiergasse bespielen von 16 Uhr an die Stäudachmusikanten und von 19.30 Uhr an DJ Janis. Das Schulorchester der Immanuel-Kant-Realschule spielt um 14.30 Uhr auf der Krautfestbühne am Zeppelinplatz. Dort gibt es dann von 19.30 Uhr bis 24 Uhr ein Open-Air-Konzert mit „Prime Beats“.

Sonntag, 20. Oktober

Von 11 Uhr an spielt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen an der Krautfestbühne. Um 13 Uhr beginnt an der Bernhäuser Straße das Krautskirennen des Skiclubs Leinfelden-Echterdingen: Schülerinnen und Schüler der Goldwiesenschule und der Zeppelinschule müssen auf den Riesen-Holzskiern das Kraut transportieren. Nicht fehlen darf natürlich der Krauthobelwettbewerb, den der TV Echterdingen um 14 Uhr einläutet, die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr angesetzt. Auf der Krautfestbühne am Zeppelinplatz spielen der Musikverein Stetten (12 Uhr) sowie die „Big M Band“ (16 Uhr). An der Maiergasse gibt es von 12 Uhr an Partymusik von DJ Stephanie und Frank Späth. Auf der Bühne Burgstraße/Paulaner tritt um 13 Uhr Robin Hendersen mit Band auf.

Die Stephanuskirche bietet um 15 Uhr eine Orgelführung für Kinder und Erwachsene mit dem Bezirkskantor Sven-Oliver Rechner an, um 17 Uhr gibt es ein Orgelkonzert: Christina und Sven-Oliver Rechner spielen die größten Orgelhits.

Zum großen Krautkopfschmücken lädt am Sonntag wieder der Förderverein der Zeppelinschule ein. Jedes Kind, das einen Krautkopf schmückt, bekommt dafür ein Los für die Tombola und darf natürlich seinen Krautkopf mit nach Hause nehmen. Der Stand des Fördervereins befindet sich vor dem Heimatmuseum.

Abseits der Echterdinger Ortsmitte

In Oberaichen bewirtet die Bürgergemeinschaft Oberaichen (BGO) in ihrem Zelt beim Backhäusle. Zudem laden die landwirtschaftlichen Ortsvereine Leinfelden und Musberg in ihren Weinkeller ein. Dieser ist am Freitag von 18 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag von 16 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Freitag wird ein Vesper angeboten, an den anderen Tagen Kaffee, Kuchen und Krautspezialitäten. Der Weinkeller ist in Musberg, Böblinger Straße 8.

Was sonst noch passiert

Rund um Hauptstraße, Bernhäuser Straße und Burgstraße stehen die Stände von Vereinen und Initiativen, die für Bewirtung und Unterhaltung zuständig sind. Am Freitag sind außerdem die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag bis 14 Uhr. Auch am Sonntag haben die umliegenden Läden geöffnet, und zwar von 12 bis 17 Uhr.

Zur kulinarisch-musikalischen Krautfest-Kirbe lädt der Förderverein Historische Gaststätte Ochsen, der die Türen des Ochsen an der Bernhäuser Straße 30 dafür öffnet.

Helfende Hände gesucht

Unterstützung

Die Bürgergemeinschaft Oberaichen (BGO) sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für das Krautfest. Hauptsächlich geht es dabei um Unterstützung bei der Bewirtung, beim Geschirrspülen sowie dem Abbau am Sonntag und Montag. „Wir freuen uns über alle, die uns helfen können“, sagt Katja Fellmeth, die Vorsitzende der BGO. Diese hat ihr Zelt in Oberaichen an der Häuserwiesenstraße beim Backhäusle, 200 Meter von der S-Bahn entfernt. „Neue Gesichter sind gern gesehen“, sagt Fellmeth. „Auch wer noch nie dabei war oder neu im Ort ist: Das ist eine gute Gelegenheit, um im Ort anzukommen.“

Kontakt

Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an helferliste@le-oberaichen.de wenden. Auf der Internetseite der BGO ist zudem eine Liste verlinkt, auf der man sich für bestimmte Schichten direkt eintragen kann.