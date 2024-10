Krautfest 2024 in Leinfelden-Echterdingen: Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Besucher

1 Bis zu 50 000 Besucherinnen und Besucher werden dieses Jahr auf dem Filderkrautfest erwartet. Foto: Günter E. Bergmann

Nach den Anschlägen in den vergangenen Monaten, hat sich die Stadt Leinfelden-Echterdingen entschieden, die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Krautfest zu erhöhen. Diese Vorkehrungen sind zum Schutz der Besucherinnen und Besucher geplant.











Bereits zum 46. Mal wird an diesem Wochenende in Leinfelden-Echterdingen das traditionelle Filderkrautfest gefeiert. Von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Oktober, dreht sich in der Stadt wieder alles um das grüne Herbst- und Wintergemüse. Bis zu 50 000 Besucherinnen und Besucher werden dieses Jahr erwartet. Einige davon werden wohl auch mit einem mulmigen Gefühl und mit Sorge um die Sicherheit durch die Straßen schlendern. Denn Anschläge im öffentlichen Raum häufen sich in den vergangenen Monaten: Ein Attentat in Mannheim im Mai, bei dem ein Polizist ums Leben kam, eine Schießerei in Göppingen Anfang Oktober, die tödlich endete, ein Anschlag auf einem Stadtfest in Solingen im August, bei dem drei Menschen starben. In Hamburg wurde ein Straßenfest aus Furcht vor Nachahmern abgesagt.