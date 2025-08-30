Krauternte auf den Fildern: Die ersten Haible werden geerntet

Die vergangenen Monate waren schwierig fürs Filderspitzkraut, vor allem zum Sommeranfang war es zu heiß und zu trocken. Jetzt hoffen die Landwirte auf Regen und milde Temperaturen.
Die Feldwege vor den Toren von Sielmingen sind matschig, große Pfützen stehen auf dem Asphalt. In der Nacht hat es bis 5 Uhr morgens kräftig geregnet. „Der hätte gern auch schon früher kommen können“, sagt Christian Alber über den Guss. Der 21-jährige Jung-Landwirt steht vor einem Acker, auf dem Rot-, Rund- und die berühmten Filderspitzkraut-Köpfchen wachsen. „Sie stehen gut da“, sagt er, dann fügt er hinzu: „Wir haben aber auch viel investiert – Wasser, Zeit und Geld.“