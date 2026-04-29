Krasse Veränderung: So sieht Ed Sheeran jetzt aus

Ed Sheeran überrascht mit radikalem Look: Der Superstar zeigt sich mit raspelkurzem Haar und spricht von einem Neuanfang. Welche Projekte stehen an?

Superstar Ed Sheeran hat eine kleine Typ-Veränderung hinter sich. Der 35-Jährige hat sich seiner roten, wuscheligen Haarpracht entledigt. In einem Posting auf Instagram offenbarte Sheeran seinen Fans und fast 49 Millionen Followern den sogenannten „Buzz Cut“ – die Haare sind jetzt raspelkurz. Der neue Look stehe für einen „frischen Start“, schrieb der Singer-Songwriter.

In seinem Leben gebe es derzeit viele Veränderungen und neue Projekte. Der Haarschnitt sei ein sichtbares Zeichen dafür, so Sheeran weiter. In einem weitere Posting hatte der Sänger preisgegeben, dass er zuletzt an einer Gürtelrose gelitten hatte, sich aber inzwischen von der Erkrankung erholt habe. „Kann ich nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung“, teilte der Brite mit.

Ed Sheeran mit neuer Frisur: gemischte Reaktionen

Für seine Fans in Süd- und Lateinamerika hatte Sheeran noch weitere gute Nachricht parat: Der 35-Jährige kündigte nämlich an, zusätzliche Konzerte im Rahmen seiner bevorstehenden Loop Tour spielen zu wollen. Unter anderem in Brasilien, Paraguay, Chile und Argentinien.

Unter den Sheeran-Fans löste der neue Haarschnitt gemischte Reaktionen aus, einige waren begeiestert, andere weniger. „Bitte lass sie wieder wachsen“, schrieb ein User unter dem Posting. Ein anderer Kommentar lautete: „Davon habe ich immer geträumt.“