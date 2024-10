Krankmeldungen: Krankenkasse: Mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen

1 Der Grund für viele Krankmeldungen am Arbeitsplatz sind psychische Krankheiten. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Zahl der Tage, an denen Menschen in Baden-Württemberg wegen psychischer Erkrankungen bei der Arbeit fehlen, ist nach Angaben der Krankenkasse DAK gestiegen. Zwischen Anfang Juli und Ende September kamen auf 100 Versicherte der Kasse im Schnitt 73 Fehltage wegen psychischer Erkrankungen. Das geht aus einer Krankenstands-Analyse der Kasse hervor, für die ein Forschungsinstitut Daten von rund 250.000 Versicherten in Baden-Württemberg ausgewertet hat.