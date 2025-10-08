Krankmeldungen: Für Ärzte im Südwesten spielt Coronavirus „Stratus“ kaum eine Rolle

Dank des herbstlichen Wetters und Menschenmengen wie auf dem Cannstatter Wasen verbreiten sich Krankheitserreger wieder stärker. Wie kann man sich schützen?
Auch wenn derzeit viel über die Coronaviren-Variante „Stratus“ geredet wird – die als „Frankenstein-Variante“ gehandelt wird: Bei den Krankmeldungen im Südwesten spielt dieser Virus-Typ eher eine untergeordnete Rolle, heißt es seitens des Hausärzteverbands Baden-Württemberg. Zwar beobachte man derzeit einen saisontypisch erhöhten Zulauf von Patientinnen und Patienten mit Atemwegsinfekten in den Praxen, sagt die Vorsitzende Susanne Bublitz. „Insgesamt handelt es sich überwiegend um milde Verläufe, sodass die meisten Erkrankten nach kurzer Zeit wieder genesen.“