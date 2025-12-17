Krankheitstage in Baden-Württemberg: 30 Tage im Jahr – Paketzusteller deutlich öfter krank als andere Beschäftigte

Vor Weihnachten werden im Land Hunderttausende Pakete verschickt. Doch des einen Freud ist des anderen Leid: Zusteller melden sich deutlich häufiger krank als andere Beschäftigte.
Hoher Druck gehört für Paketzusteller und Lageristen zum Alltag - besonders im Weihnachtsgeschäft mit sehr hohen Paketmengen. Dieser könne sich aber auf die Gesundheit auswirken, teilte die Krankenkasse Barmer mit. Berufstätige in der Zustellbranche und Lagerwirtschaft meldeten sich demnach in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr durchschnittlich 30 Tage krank. Berufsübergreifend lag die Fehlzeit mit rund 20 Tagen deutlich darunter.