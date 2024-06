Krankheitsfall in der Familie in Fellbach

1 Gemeinsamer Auftritt bei einem Neujahrsempfang in Kernen: Martin und Gabriele Zull begrüßen Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Foto: Roland Böckeler

Wegen einer schweren Erkrankung ihres Ehemanns Martin will die Fellbacher Oberbürgermeisterin in den nächsten Wochen keine offiziellen Termine wahrnehmen.











Bei den Sitzungen des Fellbacher Gemeinderats hat sich Gabriele Zull in jüngerer Zeit bereits vertreten lassen, auch bei Veranstaltungen machte sich die viel beschäftigte Rathauschefin zuletzt eher rar. Jetzt hat die im Herbst für eine zweite Amtszeit kandidierende Oberbürgermeisterin den Grund für ihre zeitweilige Abwesenheit auch öffentlich gemacht. Wegen einer schweren Erkrankung ihres Mannes Martin kündigte Gabriele Zull am Mittwoch an, bei Auftritten vorerst kürzer treten zu wollen und in nächster Zeit auch keine öffentlichen Termine mehr wahrzunehmen.