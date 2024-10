Krankheitserreger: Ruanda findet Ursprung des Marburg-Ausbruchs

1 Elektronenmikroskopische Aufnahme des Marburg-Virus. Das Marburg-Virus gehört zu den gefährlichsten bekannten Krankheitserregern. Foto: Bernhard-Nocht-Institut/dpa

Seit einem Monat verbreitet sich das tödliche Marburg-Virus in Ruanda. Jetzt gelang es der Gesundheitsbehörde, den Ursprung des Ausbruchs zu identifizieren.











Kigali - Der Ausbruch des Marburg-Virus in Ruanda ist dem Gesundheitsministerium zufolge durch eine Übertragung von Flughunden auf Menschen ausgelöst worden. "Es ist uns gelungen, den Ursprung des Ausbruchs zurückzuverfolgen und festzustellen, dass der Ursprung eine Zoonose war", sagte Gesundheitsminister Sabin Nsazimina während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kigali. Der Indexfall habe auf eine Höhle mit Flughunden zurückgeführt werden können, in deren Nähe sich eine Bergbaumine befände. Dadurch sei es zu Kontakt zwischen Arbeitern und den Flughunden gekommen, so Nsazimina.