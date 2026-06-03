Nur 45 Prozent der Kontakte zu Ebola-Infizierten werden derzeit isoliert – und damit dem WHO-Chef zufolge deutlich zu wenig. Das Virus hat bislang einen Vorsprung.
Genf - Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist noch nicht unter Kontrolle. "Die Krankheit hatte einen Vorsprung, und wir hinken immer noch hinterher", sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Er war zuvor auf einem mehrtägigen Besuch in der betroffenen Region im Osten des Landes.