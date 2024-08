Krankheiten: WHO-Chef beruft Notfallausschuss wegen Mpox ein

1 Es gibt Mpox-Impfstoffe, aber sie sind in vielen Ländern nicht verfügbar. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Krankheit Mpox hat 2022 die Welt aufgeschreckt, wurde aber schnell unter Kontrolle gebracht. Jetzt gibt es eine neue, gefährliche Variante.











Genf - Angesichts einer besorgniserregenden Variante der gefährlichen Krankheit Mpox in Afrika soll in Kürze der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tagen. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz in Genf bekannt. Der Notfallausschuss berät den Generaldirektor in der Frage, ob die WHO eine "Notlage internationaler Tragweite" (PHEIC) ausrufen soll.