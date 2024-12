Krankheiten: Weitere Fälle neuer Mpox-Variante in Deutschland

Weitere Fälle neuer Mpox-Variante in Deutschland

1 In Deutschland ist zum zweiten Mal die neue Variante des Mpox-Virus nachgewiesen worden, vier Mitglieder einer Familie im Rheinisch-Bergischen Kreis bei Köln sind erkrankt. Foto: Niaid/Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Nach einem ersten Nachweis im Oktober wurden in den letzten Tagen weitere Fälle von Infektionen mit der neuen Mpox-Variante 1b in Deutschland erfasst. Betroffen ist eine Familie mit Schulkindern.











Bergisch Gladbach - In Deutschland sind weitere Fälle der neuen Variante des Mpox-Virus unter anderem bei zwei Kindern nachgewiesen worden. Zunächst sei eine Infektion mit der sogenannten Klade 1b bestätigt worden, teilte der Rheinisch-Bergische Kreis in Bergisch Gladbach bei Köln mit. Dann sei das Virus auch bei drei weiteren Familienmitgliedern, darunter zwei Kinder im Schulalter, nachgewiesen worden. Die Familie befinde sich in Quarantäne. Bislang sei der Krankheitsverlauf mild.