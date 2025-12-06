Im November ging das Kreuzfahrtschiff «Aidadiva» auf Weltreise - nun sind Passagiere und Crew-Mitglieder laut der US-Behörde CDC an Noroviren erkrankt. Wie sich die Reederei äußert.
Colón/Rostock - Auf einem Kreuzfahrtschiff der Rostocker Reederei Aida ist es der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge zu einem Norovirus-Ausbruch gekommen. Insgesamt seien seit Reisebeginn 101 Krankheitsfälle registriert worden, teilte die Behörde mit. 95 Fälle entfielen auf Passagiere, sechs auf Crew-Mitglieder. Der Ausbruch war der Behörde demnach schon am 30. November gemeldet worden. Zunächst berichteten mehrere Medien im In- und Ausland.