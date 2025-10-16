Führte Blei zum Aussterben des Neandertalers?

Wiederkehrende Bleivergiftungen könnten den Niedergang der Neandertaler begünstigt haben. Und sie brachten dem Homo sapiens vielleicht den entscheidenden Überlebensvorteil.
Blei ist ein hochgiftiges Schwermetall und Luftschadstoff. Atmen wir die Substanz ein, gelangt sie über die Lunge in das Blut. Bei Erwachsenen führt eine hohe Bleibelastung zu einer verminderten Immunantwort, Unfruchtbarkeit und Anämie (eine Erkrankung, bei der die Zahl der roten Blutkörperchen oder der Hämoglobinspiegel niedrig ist). Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Gedächtnisverlust können eine Folge sein.