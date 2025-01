Krankheiten: Gesundheitsministerin: Kein Marburg-Ausbruch in Tansania

1 Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Marburg-Virus. (Archivbild) Foto: Bernhard-Nocht-Institut/dpa

Vor wenigen Tagen warnte die Weltgesundheitsorganisation vor einem Ausbruch des gefährlichen Marburg-Fiebers in Tansania. Doch die Gesundheitsministerin widerspricht. Eine Erklärung bietet sie nicht.











Link kopiert



Dar-es-Salaam/Addis-Abeba - Die tansanische Gesundheitsministerin Jenista Mhagama widerspricht dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über einen Ausbruch von Marburg-Fieber in dem ostafrikanischen Land. Tests an Verdachtsfällen seien bisher negativ ausgefallen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.