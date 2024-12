Krankheit X: Das sagt die WHO zur Ursache der mysteriösen Symptome

Das sagt die WHO zur Ursache der mysteriösen Symptome

1 Noch ist die Ursache der unbekannten Krankheit nicht bekannt. Doch es gibt ein paar „Verdächtige“. (Symbolbild) Foto: IMAGO/MiS/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Das Rätselraten um die „Krankheit X“ im Kongo hält an. Die WHO hält es für möglich, dass ein paar altbekannte Krankheiten die Auslöser des Erregers sind.











Die mysteriöse „Krankheit X“ im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo könnte nach einer Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO auch auf bekannte Ursachen zurückzuführen sein. Anhand der Symptome würden „werden akute Lungenentzündung, Influenza, COVID-19, Masern und Malaria als mögliche Ursachen in Betracht gezogen“, teilte die WHO mit.