Krankheit und Beziehung: Wenn eine Behinderung die Liebe zerstört

1 Ein paar Minuten Kuscheln pro Tag, mehr war bei Florian Schießl und seiner Partnerin nicht mehr möglich. Foto: imago//Bonninstudio

Florian Schießl steckt im Sommer 2018 in einer frischen Beziehung. Dann wird er schwer krank. Seine Partnerin kümmert sich um ihn – aber die Beziehung gerät immer mehr in Schieflage.











Der Sommer 2018 war einer, in dem die Sonne Überstunden machte, die Tage heiß und die Abende angenehm warm, fast wie beim Urlaub am Mittelmeer. Es war auch ein Sommer, wie gemacht für Eisessen in der Abendsonne und Drinks unterm Sternenhimmel; für kleine Dates, aus denen Männer und Frauen eine lange Liebesgeschichte spinnen. Auch Florian Schießl war damals in einer frischen Beziehung. Aber dann klappte sein Körper regelrecht zusammen.