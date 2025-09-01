Krankheit: Fünf weitere Ehec-Infektionen in Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind jetzt insgesamt 22 Ehec-Infektionen bestätigt. Neue Fälle der schwerwiegenden Folgeerkrankung HUS gab es am Wochenende den Angaben zufolge nicht.
Rostock - Die Zahl der bestätigten Ehec-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist über das Wochenende weiter angewachsen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Rostock mitteilte, kamen fünf weitere Fälle hinzu. Damit hat sich seit den ersten Erkrankungen Mitte August die Zahl der Betroffenen auf insgesamt nun 22 erhöht, größtenteils Kinder.