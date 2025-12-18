Seltene Krankheit: Mpox-Fälle haben sich in Berlin verdoppelt

Auch in diesem Jahr gab es die meisten Mpox-Fälle in Deutschland in Berlin. Auch wenn die Krankheit selten ist, müsse man die Entwicklung genau beobachten, sagt eine Expertin.
Berlin (dpa/bb) - Dieses Jahr haben sich in Berlin doppelt so viele Menschen mit Mpox infiziert als in den zwei Jahren zuvor. Bislang wurden 186 Fälle gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) informiert. Es waren fast ausschließlich Männer (185) betroffen. Das mittlere Alter lag bei 35 Jahren. Rund sieben von zehn Betroffenen (71 Prozent) vermuten, dass sie sich durch sexuelle Kontakte mit Männern infiziert haben.