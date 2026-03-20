Kranker Schauspieler: Liebesbotschaften an kranken Bruce Willis zum Geburtstag

Zum Geburtstag von Bruce Willis teilt seine Familie persönliche Botschaften und Erinnerungen – seine Ehefrau hat sogar ein besonderes Geschenk für den Demenzkranken.
Los Angeles - Die Familie des an Demenz erkrankten US-Schauspielers Bruce Willis nutzt seinen 71. Geburtstag, um ihre Liebe für ihn auszudrücken. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich wollte heute an dich denken, wie du herumtanzt und einfach dein unbestreitbares charmantes Selbst bist", schrieb zum Beispiel seine Tochter Rumer Willis auf Instagram und ergänze: "Ich liebe dich so sehr."