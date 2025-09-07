Kranker Mann Europas?: Frankreich droht Regierungssturz – Sorge um Schulden wächst

Premier Bayrou warnt vor den Folgen wachsender Schulden und stellt die Vertrauensfrage. Warum Experten dennoch keine Staatsschuldenkrise erwarten.
Paris - Der drohende Regierungssturz im hoch verschuldeten Frankreich Anfang kommender Woche und die befürchtete Fortsetzung der politischen Krise hat Sorge vor wirtschaftlicher Instabilität in dem wichtigen EU-Land geweckt. Angesichts der hohen Schuldenlast und des Streits um seinen Sparhaushalt mit geplanten Einsparungen von 43,8 Milliarden Euro hatte Frankreichs Premier François Bayrou Ende August überraschend angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Alles deutet darauf hin, dass er die Abstimmung am Montagnachmittag verliert.