Krankenversicherungen: Lohnt sich im Alter der Wechsel zum Privatversicherer?

1 Die private Krankenversicherung kann im Alter zum Problem werden. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Versicherungsexperten beantworten typische Fragen zur Krankenversicherung – und erklären, wie höhere Kosten umgangen werden können.











Jeder muss in Deutschland krankenversichert sein. Was der Einzelne dafür zahlt, hängt von der Art der jeweiligen Versicherung ab: Wer privat versichert ist, zahlt je nach Gesellschaft und Tarif. Wer gesetzlich versichert ist, kann dies freiwillig, pflicht- oder familienversichert sein. Was es bei einem Kassenwechsel zu beachten gilt, erklären Karin Stern von der AOK Baden-Württemberg, Yvonne Brüderle vom Verband der Privaten Krankenversicherung und Peter Klipp von der Stiftung Warentest.