Krankenversicherung: Warken plant mehr Einsparungen für stabile Kassenbeiträge

Die schwarz-rote Koalition will die stark steigenden Gesundheitsausgaben unter Kontrolle bringen – dagegen hagelt es Proteste. Nach neuen Zahlen muss die Ministerin das Sparziel aber noch anheben.
Hannover - Das Spargesetz für stabile Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen soll eine noch größere Finanzlücke schließen als bisher geplant. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte nach einer Konferenz mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern in Hannover, die Ausgabendynamik bei den Kassen sei nach Zahlen des ersten Quartals höher als bislang erwartet. Dies ergebe ein weiteres Defizit von 3,5 Milliarden Euro.