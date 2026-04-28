Krankenversicherung: Metaller im Südwesten von Warken-Plänen besonders belastet

Die Gesundheitsministerin will die Gutverdiener stärker an den Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen. Das bringt die Arbeitgeber in Baden-Württemberg auf die Palme.

Die baden-württembergische Wirtschaft will die geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) um monatlich 300 Euro nicht hinnehmen, denn die Wirkungen wären hier besonders gravierend. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden – gegen den Widerstand insbesondere von Arbeitgeberverbänden.

Gutverdiener müssen bis einer höheren Grenze zahlen Um was geht es? Der Beitrag zur GKV wird prozentual zum Einkommen berechnet – aber nur bis zur Bemessungsgrenze, die aktuell bei 69 750 Euro im Jahr und 5812,50 Euro im Monat liegt; sie wird entsprechend der Lohnsteigerung jährlich neu festgelegt. Auf Einkünfte über dieser Grenze müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber keine Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge abführen. Der Warken-Entwurf sieht vor, die Grenze im Jahr 2027 zusätzlich zum regulären Zuwachs kräftig anzuheben – die 300 Euro im Monat kämen auf die voraussichtlich geltende Grenze von 6037 Euro im Monat oder 72 450 Euro im Jahr oben drauf.

Gutverdiener, also freiwillig gesetzlich Versicherte, müssten damit auf einen größeren Teil ihrer Gehälter Sozialbeiträge zahlen. Bei einem Monatsgehalt von 6500 Euro kann dies etwa bedeuten, dass die Krankenversicherung fast 45 Euro mehr abzieht, also 536 Euro im Jahr. Das Ministerium rechnet mit Mehreinnahmen von 2,4 Milliarden Euro jährlich für die Krankenversicherung.

Allein in der Metall- und Elektroindustrie wären mehr als eine Million der derzeit 3,77 Millionen Beschäftigten davon betroffen, denn das durchschnittliche Jahreseinkommen beträgt 71 520 Euro. Allein in dieser Branche wird mit Mehrkosten von fast einer Milliarde Euro gerechnet.

„Wer so einen Irrsinn macht, nimmt Unternehmen und Bürger nicht ernst“

Thomas Bürkle, Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), zeigt sich im Grundsatz zwar einverstanden: Richtig sei es, eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik zu machen mit der Konzentration auf gesundheitliche Leistungen, die einen nachgewiesenen Nutzen haben. „Doch der Vorschlag der Gesundheitsministerin ist in sich paradox: Mit der geplanten Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze würde sie die Lohnzusatzkosten erhöhen, anstatt sie zu begrenzen – wer so einen Irrsinn macht, nimmt die Unternehmen und Bürger nicht ernst.“ Die von der Ministerin eingesetzte Expertenkommission habe bewusst darauf verzichtet, eine Erhöhung der Ausgaben vorzuschlagen – leider habe sich Warken nicht an deren Empfehlungen gehalten. „Wir haben ein ausuferndes Gesundheitssystem, da werden wir sparen müssen“, so Bürkle.

Mehrkosten insgesamt bei 4,5 Milliarden Euro?

Kritisch sieht er auch, dass es als „einmalige“ Maßnahme dargestellt wird: „Es stimmt, man erhöht jetzt einmal um monatlich 300 Euro, aber das dynamisiert sich ja – der Aufschlag bleibt dauerhaft“, sagt er. „Entlastung sieht für mich anders aus: Eigentlich wollten wir es umgekehrt machen und mehr Netto vom Brutto erzielen.“ So werde Arbeit wieder teurer gemacht. Am Ende, so schätzen wir nach Berechnungen des IW Köln, könnten die Mehrkosten für beide Seiten sogar insgesamt 4,5 Milliarden Euro betragen, weil auch die Pflegeversicherung noch hinzukommt und weil die Beiträge und Löhne insgesamt höher sind als berechnet.“

Bisher gibt es keine Reaktion von Warken auf das negative Echo

„Im Industrieland Baden-Württemberg haben wir mit die höchsten Löhne – da würde uns die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze am stärksten treffen“, sagt der UBW-Präsident. „Das kommt absolut zur Unzeit, da unser Wirtschaftsstandort geschwächt ist.“ Es gäbe sonst nicht so viele Entlassungen, wenn es gut liefe.

Bisher reagiert Warken nicht auf das negative Echo. „Ich glaube schon, dass man unsere Kritik hört“, sagt Bürkle. „Wie weit die Gesundheitsministerin dann geht, wird man sehen.“ Bisher habe er keine Anzeichen auf Veränderungen an der Stelle. „So ist gerade der alte Spruch unsere Hoffnung, dass noch kein Gesetz so aus dem Bundestag herausgekommen ist, wie es reingegangen ist.“

Auch die IG Metall zeigt sich kritisch gegenüber dem Warken-Entwurf: „Das Gesamtkonzept der Reform muss stimmen, tut es aber nicht“, sagte Sozialvorstand Hans-Jürgen Urban. „Die aktuellen Pläne belasten Beschäftigte über Gebühr – eine höhere Grenze bei den Beiträgen jetzt wäre nur ein weiteres Element, Lasten allein den gesetzlich Versicherten aufzubürden.“ In einem anderen Gesamtkonzept mit dem Ziel einer solidarischen Bürgerversicherung von allen für alle wäre eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze ein anderes Thema.

IG Metall: Verbesserungen gehen ohne Aderlass

Gesundheit müsse wieder bezahlbar und das System besser werden. Reformen dürften aber nicht Leistungskürzungen, einseitige Mehrbelastungen oder Beitragsanhebungen für Beschäftigte heißen. „Dem System und seiner Akzeptanz helfen keine groben Einschnitte, womit Patienten und Versicherte bluten müssen“, so Urban. „Mehr Effizienz und Verbesserungen gehen ohne Aderlass.“ Dafür müsse man an die echten Kostentreiber ran, gerade an Arzneimittelpreise oder finanzielle Fehlentwicklungen bei der Krankenhausversorgung. Vorschläge, die hier ansetzten, seien der richtige Weg und müssen schnell umgesetzt werden. Mittel- und langfristig brauche es aber echte Strukturreformen. „Zentral ist eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, und das Ende der Zwei-Klassen-Medizin“, so Urban.