Krankenstand Leonberg: Mehr Frauen krankgemeldet – Fehlzeiten junger Beschäftigter fallen auf

Eine Auswertung der AOK zeigt: Frauen sind im Altkreis häufiger krankgeschrieben als Männer. Woran das liegen kann – und was es mit den Krankmeldungen junger Menschen auf sich hat.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Altkreis Leonberg waren im vergangenen Jahr vergleichsweise selten krankgeschrieben – die Tendenz ist rückläufig. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Krankenkasse AOK Stuttgart-Böblingen unter ihren 35 586 Mitgliedern im Altkreis. Wer genau sich krankmeldet, erfasst die Krankenkasse ebenfalls, sie listet die Zahlen nach Alter und Geschlecht auf.

Die Analyse zeigt, wie viele der Beschäftigten krankgeschrieben sind. 2025 lag dieser Anteil bei Frauen bei 5,44 Prozent und bei Männern bei 5,38 Prozent. Durchschnittlich hatten also etwas mehr Frauen als Männer eine Krankmeldung. Besonders in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen meldeten sich Frauen häufiger krank.

Mögliche Gründe dafür nennt Lucie Bareis, Koordinatorin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK Baden-Württemberg: Überwiegend Frauen leisteten Sorgearbeit und übernähmen die Pflege von Angehörigen.

„Mit höherem Alter wird der Krankenstand höher“

Hinzu komme, dass Frauen offener mit psychischen Erkrankungen umgingen und sich deshalb eher krankschreiben ließen als Männer. Außerdem arbeiteten viele Frauen in Pflegeberufen, die häufig mit hohen psychischen Belastungen verbunden seien.

„Wir sehen einen klassischen Verlauf: Mit höherem Alter wird der Krankenstand höher“, sagt Bareis. Häufig kämen chronische Krankheiten hinzu, wodurch sich die Ausfallzeiten erhöhten. Besonders auffällig sei der Anstieg bei den Männern: „Ab 60 Jahren schießt der Krankenstand unter Männern enorm in die Höhe“, erläutert Bareis. Gründe dafür sieht die AOK darin, dass Männer seltener Präventions- und Gesundheitsangebote nutzten und häufiger körperlich belastende Arbeit verrichteten. Den höchsten Krankenstand verzeichneten demnach die 60- bis 64-jährigen Männer mit 9,4 Prozent. ﻿

Hoher Krankenstand auch bei jüngeren Arbeitnehmern

Vergleichsweise hoch war der Krankenstand auch bei jungen Arbeitnehmern. Bei den 15- bis 19-Jährigen lag er bei durchschnittlich 4,7 Prozent, bei den 20- bis 24-Jährigen bei 4,9 Prozent – und damit höher als in den Altersgruppen zwischen 25 und 40 Jahren. „Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Arbeitsleben eine neue Situation ist für die jungen Menschen“, erklärt Bareis.

Fehlt das Verantwortungsbewusstsein für die Gesundheit?

Neue Herausforderungen und Belastungen spielten dabei ebenso eine Rolle wie sogenannte „Bettkantenentscheidungen“ – also die Frage, ob man trotz Beschwerden zur Arbeit gehe oder sich krankmeldet. Dieses Dilemma könnte hier häufiger zugunsten einer Krankschreibung ausfallen. Unter anderem, weil das Zugehörigkeitsgefühl junger Beschäftigter zum Unternehmen noch nicht so ausgeprägt sei.

„Auch die Gesundheitskompetenz fehlt vielen in jungen Jahren“, sagt Sven Busch, Geschäftsführer der AOK Stuttgart-Böblingen. Bei jüngeren Menschen sei das Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesundheit tendenziell noch weniger ausgeprägt.

Zudem müsse berücksichtigt werden, dass einige Unternehmen von Auszubildenden bereits ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Krankschreibung verlangten. Auch das wirke sich auf die Statistik aus. Die Zahlen seien also kein Hinweis darauf, dass junge Menschen grundsätzlich weniger arbeiten wollten.