Krankenstand Leonberg: Mehr Frauen krankgemeldet – Fehlzeiten junger Beschäftigter fallen auf

Eine Auswertung der AOK zeigt: Frauen sind im Altkreis häufiger krankgeschrieben als Männer. Woran das liegen kann – und was es mit den Krankmeldungen junger Menschen auf sich hat.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Altkreis Leonberg waren im vergangenen Jahr vergleichsweise selten krankgeschrieben – die Tendenz ist rückläufig. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Krankenkasse AOK Stuttgart-Böblingen unter ihren 35 586 Mitgliedern im Altkreis. Wer genau sich krankmeldet, erfasst die Krankenkasse ebenfalls, sie listet die Zahlen nach Alter und Geschlecht auf.